Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 43,5 тыс. человек вылечили от коронавирусной инфекции в Подмосковье 

ТАСС и ещё 11 2 часа назад
43 585 человек вылечили от COVID-19 в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Врачи в Подмосковье вылечили более 43,5 тыс. человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Московской области еще 218 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 43 585 заболевших", — говорится в сообщении.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 14,2 млн человек, около 602 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 771 546 случаев заражения, выздоровели 550 344 человека, умерли 12 342. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
ТАСС: последние новости
Собянин рассчитывает, что мероприятия в честь Дня города в Москве пройдут в срок Собянин рассчитывает, что мероприятия в честь Дня города в Москве пройдут в срок В Москве создали 18 новых особо охраняемых природных территорий В Москве создали 18 новых особо охраняемых природных территорий Власти Москвы возобновили работы по благоустройству городских территорий Власти Москвы возобновили работы по благоустройству городских территорий
Новости Москвы , Правительство РФ , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский высказался об убийстве Шеремета
Зеленский высказался об убийстве Шеремета
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Эксперт: похудевшему Фадееву придется заплатить миллион
Эксперт: похудевшему Фадееву придется заплатить миллион
Полицейский бросился с 13-го этажа вслед за педофилом
Полицейский бросился с 13-го этажа вслед за педофилом
Видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Десантирование разведгруппы попало на видео
00:49
Десантирование разведгруппы попало на видео
Армия
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
00:48
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
Наука и техника
Симоньян обратилась к Армении
01:42
Симоньян обратилась к Армении
Политика
Появилось видео пожара в соборе во Франции
01:07
Появилось видео пожара в соборе во Франции
Происшествия
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
03:30
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение