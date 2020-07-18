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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, если ситуация с пандемией коронавируса в столице не ухудшится, то мероприятия в честь дня города пройдут в срок.

«Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать. Скорее всего, он будет», — приводит kp.ru слова Собянина.

Ранее Собянин заявил о формировании иммунитета к COVID-19 у 60% жителей Москвы.

Также он заявил, что экономика столицы может восстановиться от последствий пандемии в течение полугода, если не случится каких-либо «радикальных изменений».