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Собянин рассказал о предстоящем праздновании дня Москвы 

RT на русском 1 час назад
«Состоится по расписанию»: Собянин — о Дне города
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, если ситуация с пандемией коронавируса в столице не ухудшится, то мероприятия в честь дня города пройдут в срок.
«Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать. Скорее всего, он будет», — приводит kp.ru слова Собянина.
Ранее Собянин заявил о формировании иммунитета к COVID-19 у 60% жителей Москвы.
Также он заявил, что экономика столицы может восстановиться от последствий пандемии в течение полугода, если не случится каких-либо «радикальных изменений».
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Комсомольская правда
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