Московский монорельс решили закрыть 

Москве закроют монорельсовую дорогу, которая входит в систему метрополитена. Об этом газете «Ведомости» рассказали три чиновника в столичной мэрии

Издание выяснило, что городские власти, вероятнее всего, объявят о закрытии работающей с 2004 года ветки метрополитена №13 на длительный ремонт, однако перезапущен монорельс уже не будет.

Подсчитано, что у монорельса всего 39 постоянных пассажиров. При этом в год этим транспортом пользуются 1,5 миллиона пассажиров. Ежегодные траты на содержание дороги оцениваются в 800 миллионов рублей.

В Московском метрополитене и департаменте транспорта Москвы заявили, что обсуждаются различные варианты судьбы монорельса, однако пока решений не принято.