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Московский монорельс решили закрыть 

Мослента и ещё 2 40 минут назад
Московский монорельс решили закрыть
Фото: РИА Новости
В Москве закроют монорельсовую дорогу, которая входит в систему метрополитена. Об этом газете «Ведомости» рассказали три чиновника в столичной мэрии.
Издание выяснило, что городские власти, вероятнее всего, объявят о закрытии работающей с 2004 года ветки метрополитена №13 на длительный ремонт, однако перезапущен монорельс уже не будет.
Подсчитано, что у монорельса всего 39 постоянных пассажиров. При этом в год этим транспортом пользуются 1,5 миллиона пассажиров. Ежегодные траты на содержание дороги оцениваются в 800 миллионов рублей.
В Московском метрополитене и департаменте транспорта Москвы заявили, что обсуждаются различные варианты судьбы монорельса, однако пока решений не принято.

«Постоянные популистские заявления на эту тему уже надоели», — сказано в ответе на запрос СМИ.

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Новости Москвы , Правительство Москвы , Ведомости
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