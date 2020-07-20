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Еще 379 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 

Агентство «Москва» и ещё 47 1 час назад
Еще 379 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве
Фото: ТАСС
В Москве выздоровели еще 379 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 379 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 тыс. 918», — сообщила вице-мэр.
После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.
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