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Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоемы в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
Названы пригодные для купания водоемы в Москве
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»
Вода в шести зонах отдыха с купанием в Москве соответствует санитарным требованиям. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
По результатам исследований проб воды в девяти купальных водоемах специалисты установили, что вода соответствует санитарным требованиям в шести зонах отдыха: «Большой городской пруд», «Черное озеро», «Школьное озеро», «Мещерское», «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3».
В воде водоема в зоне отдыха пляжа «Левобережный» (САО) и озера «Белое» (ВАО) обнаружили нарушения санитарно-гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. А вода в зоне отдыха «Тропарево» (ЮЗАО) не отвечает требованиям по санитарно-химическим показателям.
Отмечается, что при исследовании проб песка установлено не соответствие санитарным нормативам по микробиологическим показателям в зонах отдыха «Озеро Белое» и «Тропарево». Песок уже заменили и провели повторный отбор проб песка для исследований.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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