Названы пригодные для купания водоемы в Москве

Вода в шести зонах отдыха с купанием в Москве соответствует санитарным требованиям. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

По результатам исследований проб воды в девяти купальных водоемах специалисты установили, что вода соответствует санитарным требованиям в шести зонах отдыха: «Большой городской пруд», «Черное озеро», «Школьное озеро», «Мещерское», «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3».

В воде водоема в зоне отдыха пляжа «Левобережный» (САО) и озера «Белое» (ВАО) обнаружили нарушения санитарно-гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. А вода в зоне отдыха «Тропарево» (ЮЗАО) не отвечает требованиям по санитарно-химическим показателям.

Отмечается, что при исследовании проб песка установлено не соответствие санитарным нормативам по микробиологическим показателям в зонах отдыха «Озеро Белое» и «Тропарево». Песок уже заменили и провели повторный отбор проб песка для исследований.