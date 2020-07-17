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Собянин: Москву сделать закрытым городом невозможно 

Российская Газета и ещё 18 1 час назад
Собянин: Москву сделать закрытым городом невозможно
Фото: ТАСС
Мэр столицы Сергей Собянин не опасается возможных случаев завоза коронавирусной инфекции в Москву — сделать ее закрытой все равно невозможно, поскольку это крупнейший город и транспортный хаб страны. Об этом градоначальник заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают в командировки и так далее. Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно", — подчеркнул мэр.
Более того, закрытие внешних границ может стать стимулом для развития внутреннего туризма в России, считает мэр. Уже сейчас эта тенденция видна по растущему турпотоку на юге страны, а также в Сибири.
"Это хороший шанс для российского туристического бизнеса окрепнуть и понять свои достоинства и возможности", — уверен Собянин.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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