Собянин заговорил о закрытии Москвы 

Собянин напомнил, что Москва является крупнейшим транспортным хабом страны. И дело, по его словам, не только в туристах. В столицу, отметил мэр, ежедневно приезжает огромное количество человек: на работу или в командировки.

«Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет», — заявил Собянин.

Резюмируя вышесказанное, градоначальник назвал предложение закрыть московские границы «невозможной» и «абсолютно бессмысленной инициативой».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин заявил, что в Москве открыта запись на бесплатное тестирование на коронавиурс методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Он подчеркнул, что удобное время сдачи анализов моно выбрать на две недели вперед. Запись ведется в электронном варианте.