Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин заговорил о закрытии Москвы 

Павел Тиунов 20 минут назад
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал идею закрыть столицу для въезда со стороны регионов на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Градоначальник заявил, что столичные власти не боятся, что кто-то из гостей может «что-то привезти».
Собянин описал ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин напомнил, что Москва является крупнейшим транспортным хабом страны. И дело, по его словам, не только в туристах. В столицу, отметил мэр, ежедневно приезжает огромное количество человек: на работу или в командировки.
«Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет», — заявил Собянин.
Резюмируя вышесказанное, градоначальник назвал предложение закрыть московские границы «невозможной» и «абсолютно бессмысленной инициативой».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин заявил, что в Москве открыта запись на бесплатное тестирование на коронавиурс методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Он подчеркнул, что удобное время сдачи анализов моно выбрать на две недели вперед. Запись ведется в электронном варианте.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
Комментарии 71
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появится стандарт школьной формы
В России появится стандарт школьной формы
Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в Ливии
Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать в Ливии
Адвокаты Ефремова и Захаровых вступили в перепалку
Адвокаты Ефремова и Захаровых вступили в перепалку
Названы пятеро кандидатов в президенты Белоруссии
Названы пятеро кандидатов в президенты Белоруссии
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение