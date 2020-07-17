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Собянин оценил возможность закрыть Москву для жителей других регионов 

Мослента 36 минут назад
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Фото: РИА Новости
Сделать Москву закрытым городом невозможно и абсолютно бессмысленно. Так оценил возможность ввести ограничения мэр столицы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».
По его словам, власти Москвы не боятся, что «кто-то нам что-то привезет». Кроме того, градоначальник подчеркнул, что столица является крупнейшим транспортным хабом страны — сотни людей приезжают на работу и в командировки.
Собянин отметил, что в Москве уже открыты общепит, рестораны, гостиницы, туристические агентства, аттракционы. «Единственное, московские фестивали, которые являются таким стержневым стимулом, чтобы приезжали туристы, и туристический сезон планировался под эти сезоны, пока мы их не открываем», — добавил он.
Ранее, 10 июля, Собянин заявил, что в ближайшее время в Москве не ожидается второй волны коронавируса. По его словам, пики заболеваемости COVID-19 в столице пройдены.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Комсомольская правда
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