Собянин заговорил о закрытии Москвы

Сделать Москву закрытым городом невозможно и абсолютно бессмысленно. Так оценил возможность ввести ограничения мэр столицы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, власти Москвы не боятся, что «кто-то нам что-то привезет». Кроме того, градоначальник подчеркнул, что столица является крупнейшим транспортным хабом страны — сотни людей приезжают на работу и в командировки.

Собянин отметил, что в Москве уже открыты общепит, рестораны, гостиницы, туристические агентства, аттракционы. «Единственное, московские фестивали, которые являются таким стержневым стимулом, чтобы приезжали туристы, и туристический сезон планировался под эти сезоны, пока мы их не открываем», — добавил он.

Ранее, 10 июля, Собянин заявил, что в ближайшее время в Москве не ожидается второй волны коронавируса. По его словам, пики заболеваемости COVID-19 в столице пройдены.