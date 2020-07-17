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Собянин: экономика Москвы выйдет на нормальный уровень в течение полугода 

Прайм и ещё 17 2 часа назад
Собянин: экономика Москвы восстановится за полгода
Фото: РИА Новости
Экономика Москвы восстановится в течение полугода, если не произойдет ничего радикального, сейчас большинство предприятий находится в тяжелой ситуации, но она выправляется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Понятно, что огромное количество предприятий сегодня находится в тяжелой ситуации, но в целом мы видим, как ситуация выправляется. Я уверен, что если не будет ничего радикального, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы", — сообщил Собянин.
Мэр отметил, что сейчас бизнес уже начал хорошо восстанавливаться — торговля, общепит, малый и средний бизнес.
"Кассовые обороты малого и среднего бизнеса за период с 1 января по сегодняшний день, они примерно такие же, как и в прошлом году. Идет активное восстановление", — отметил мэр.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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