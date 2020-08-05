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Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве 

РИА Новости и ещё 11 3 часа назад
Названы правила посещения театров и цирков
Фото: РИА Новости
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.

"Посетители с температурой тела выше 37°С и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации не допускаются. При этом посетителям рекомендуется отправиться в медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности", — говорится в тексте документа.

Кроме того, рекомендуется избегать при оплате посетителями билетов расчетов наличными денежными средствами.

"Рекомендуется использовать бесконтактные способы оплаты билетов, а также осуществлять бесконтактными способами реализацию билетов (с помощью онлайн продаж, мобильных приложений, автоматов и др.). Рекомендации о бесконтактных способах реализации и оплаты также действуют в отношении торговли организациями сувенирной и другой продукцией", — отмечается в документе.

В приказе также рекомендуется проверять при входе билеты бесконтактными способами с использованием сканеров штрих-кодов и аналогичных устройств.
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