Виртуальный тур запустили по Северному речному вокзалу 

«Наконец-то вы можете неспешно прогуляться по Северному речному вокзалу еще до его открытия! «Мостранспроект» подготовил целый виртуальный тур на все 360 по будущей набережной «порта пяти морей» и площади у здания вокзала после реконструкции. Вы увидите мини-копию Канала имени Москвы, лаунж-зону с бассейнами и насладитесь видом на Химкинское водохранилище. Некоторые детали можно изучить даже с высоты птичьего полета», — говорится в сообщении.