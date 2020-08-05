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Виртуальный тур запустили по Северному речному вокзалу 

Агентство «Москва» и ещё 2 2 часа назад
Виртуальный тур запустили по Северному речному вокзалу
Фото: РИА Новости
Запущен виртуальный тур по Северному речному вокзалу, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Наконец-то вы можете неспешно прогуляться по Северному речному вокзалу еще до его открытия! «Мостранспроект» подготовил целый виртуальный тур на все 360 по будущей набережной «порта пяти морей» и площади у здания вокзала после реконструкции. Вы увидите мини-копию Канала имени Москвы, лаунж-зону с бассейнами и насладитесь видом на Химкинское водохранилище. Некоторые детали можно изучить даже с высоты птичьего полета», — говорится в сообщении.

Добавляется, что помимо самого вокзала проект реконструкции включает благоустройство набережной и площади у здания порта и капитальный ремонт причалов.
С виртуальным туром можно ознакомиться по ссылке.
В пресс-службе напомнили, что реконструкцию планируют закончить ко Дню города в сентябре.
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