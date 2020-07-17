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Названо число москвичей с иммунитетом к коронавирусу 

Алиса Селезнёва 37 минут назад
Названо число москвичей с иммунитетом к коронавирусу
Фото: ТАСС
60% жителей Москвы обладают коллективным иммунитетом от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил РИА Новости.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 13,8 миллиона человек. В России число заболевших превысило 759,2 тысячи человек.
«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — заявил сегодня Собянин.
Он отметил, что система здравоохранения крупнейшего города США не справилась с нагрузкой, возросшей из-за пандемии коронавирусной инфекции, а система здравоохранения столицы России справилась. Собянин объяснил это тем, что пик пандемии в Москве был сглажен и растянут на три месяца.
26 июня заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова собщила, что примерно пятая часть жителей Москвы обладает популяционным иммунитетом к коронавирусной инфекции, а около 7% жителей столицы приобрели его в мае.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Сергей Собянин , РИА Новости
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