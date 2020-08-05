В парках города чаще стали разгуливать лисицы

Хищницам комфортно жить там, где на них не охотятся

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Специалистами природных территорий ГПБУ «Мосприрода» стали часто фиксироваться факты появления в парках города лис. Это происходит и днем. Животные стали реже бояться людей. В «Мосприроде» посоветовали, как вести себя при встрече с лисицами. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В этом сезоне несколько выводков лисят были замечены в парке «Кузьминки-Люблино» и в Бирюлевском лесопарке. Кроме того, лис видели в ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО, ВАО и ТиНАО столицы.

Присутствие лис в парках города объясняется специалистами просто. На них никто не охотится, здесь у лис нет врагов в природе и легко можно найти пищу в любое время года. А в этом году из-за самоизоляции стало совсем тихо без большого количества людей и собак. В основном лисы питаются мелкими грызунами, а в черте города, пусть и в парках, иногда можно разжиться и пищевыми отходами.

Увидев лисицу в парке, не стоит сразу пугаться, что она может быть бешеной. Животное может уже просто привыкнуть к недалекому присутствию человека. Кроме того, зараженную лису проблематично встретить в парках, где их регулярно подкармливают раскладками с вакциной. Но и близко общаться с хищником не стоит. Они переносят и другие болезни. Такие, как бруцеллез, лептоспироз, стригущий лишай.

Лисы первыми на человека не нападут, поэтому в первую очередь не нужно их провоцировать — подходить ближе, пытаться погладить или покормить. Не стоит и делать резких движений. Самый безопасный метод — спокойно постоять, подождав пока лиса убежит. Если она этого не делает, то не стойте к ней спиной, но и не смотрите в глаза животному. Уходить с места встречи нужно медленно и спиной вперед.