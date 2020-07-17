В Москве сделают переразметку дорог

В 2020-2021 годах на улицах Москвы в разных районах будет изменена разметка, также появятся новые парковочные места, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

"В 2020-2021 годах на улицах в разных районах города мы изменим разметку — улучшим движение и добавим парковочные места. На некоторых участках увеличат число полос, на других — добавят развороты, на ряде улиц движение станет двухсторонним. Благодаря этому поездки станут удобнее, быстрее и безопаснее. Эти решения приняты по просьбам, которые поступили в наш телеграм-канал от жителей, преимущественно автомобилистов. Рассчитываем также на дальнейшую обратную связь", — приводятся в сообщении слова главы транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.

Так, отмечается, что переразметка произойдет на проспекте Академика Сахарова, на Хамовническом Валу, а также еще по ряду адресов.