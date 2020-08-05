Москвичи выбрали форматы экскурсий для акции «День гида» 

Впервые акция прошла в феврале этого года. За три дня в Москве провели около 130 бесплатных мероприятий.

Участники проекта «Активный гражданин» определили форматы экскурсий, которые войдут в программу акции «День гида — 2021». В голосовании приняли участие 242 003 человека.

Топ-3 популярных форматов возглавили традиционные пешие экскурсии, посвященные истории Москвы. Их выбрали 25,37 процента участников голосования. На втором месте (17,30 процента) — квесты и прогулки с игровыми сценариями. Чуть меньше голосов у автобусных экскурсий по городу — 17,10 процента.

15,01 процента «активных граждан» выбрали традиционные пешие экскурсии, посвященные культурным темам. 8,96 процента проголосовали за то, чтобы прогуляться по городу на велосипедах, самокатах или роликах. 4,50 процента хотели бы включить в программу акции иммерсивные экскурсии.

Лишь 4,43 процента посчитали, что ничего проводить не нужно. По мнению 7,14 процента участников голосования, форматы экскурсий должны определять специалисты.

0,19 процента поделились своими идеями. Например, были варианты провести экскурсии по депо и станциям метро, посвященные транспорту, а также прогулки по историческим бункерам подземной Москвы.

Впервые акция «День гида» состоялась в Москве зимой 2020 года. Она была приурочена к Всемирному дню гида, который отмечается 21 февраля. Все желающие могли присоединиться к пешим прогулкам с профессиональными гидами и узнать интересные факты об истории Москвы и ее знаковых местах. Акцию подготовил Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом культуры города Москвы, столичными экскурсионными бюро и ассоциациями.

За три дня состоялось около 130 бесплатных мероприятий, которые посетили более 3,5 тысячи человек. Например, познавательные пешеходные прогулки организовали популярные городские экскурсионные бюро («Москва, которой нет», «Москва глазами инженера», «Лучший город Земли», «Иди и смотри» и другие).

Члены Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров провели 27 экскурсий по историческому центру Москвы. Также ряд экскурсий носил тематический характер. Например, они были посвящены развитию спорта в Российской империи, Большому и Малому театрам и даже целым театральным кварталам. Большой интерес вызвали экскурсии по знаковым культурным объектам и музеям столицы.

С полным списком экскурсий и площадок, которые присоединились к акции, можно ознакомиться на сайте проекта.

С 3 августа стартовал конкурс «Маршруты по Москве», также приуроченный к празднованию Всемирного дня гида. Поучаствовать в конкурсе и рассказать о любимых местах столицы может любой желающий. Заявки принимаются до 21 августа на сайте конкурса.