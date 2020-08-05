Площадь реконструкций на Каспийской улице увеличили

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Согласно корректировкам проекта реконструкции Каспийской улицы площадь работ увеличили до 142,1 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласовала корректировку проекта планировки территории линейного объекта — участка улично-дорожной сети в ЮАО", — приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

Корректировка проекта связана с необходимостью переустройства водопроводных и газопроводных сетей. Именно это и стало причиной увеличения площади работ с 132,5 гектаров до 142,1 гектаров. Кроме этого, согласно задумке построят и реконструируют пешеходный переход. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова

Отмечается, что реконструкция Каспийской улицы запланирована от улицы Кантемировской до железнодорожных путей Павелецкого направления. Приблизительная протяженность участка составляет 4,53 километра.