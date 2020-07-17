В метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы человека

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В работе Калужско-Рижской линии московского метрополитена произошел сбой. Поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Сбой произошел в результате падения человека на рельсы. В пресс-службе метрополитена заверили, что движение на линии вводится в график.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, инцидент произошел на станции «Коньково». В результате падения на рельсы погиблка 81-летняя женщина. Для извлечения женщины пришлось снимать напряжение контактного рельса в течение 10 минут.