Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы человека 

Мослента и ещё 14 3 часа назад
В метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы человека
Фото: АГН "Москва"
В работе Калужско-Рижской линии московского метрополитена произошел сбой. Поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
Сбой произошел в результате падения человека на рельсы. В пресс-службе метрополитена заверили, что движение на линии вводится в график.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, инцидент произошел на станции «Коньково». В результате падения на рельсы погиблка 81-летняя женщина. Для извлечения женщины пришлось снимать напряжение контактного рельса в течение 10 минут.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
Мослента: последние новости
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Москвичи пожаловались на сходки десятков таксистов во дворах Москвичи пожаловались на сходки десятков таксистов во дворах Пятеро сурков попытались сбежать из московского зоопарка Пятеро сурков попытались сбежать из московского зоопарка
Новости Москвы , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Приехали русню пострелять»
«Приехали русню пострелять»
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
«Чепуха»: Горбачев ответил на обвинение Пушкова
«Чепуха»: Горбачев ответил на обвинение Пушкова
«Сегодня утром героически пали во время боев»
«Сегодня утром героически пали во время боев»
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение