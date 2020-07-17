Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке 

Все новости на карте

На лечении в больнице в посёлке Коммунарка в Москве находятся 305 пациентов. Об этом заявил главный врач медучреждения Денис Проценко.

Согласно данным инфографики, которую врач опубликовал в Facebook, за сутки поступили 22 человека, выписаны 30, трое умерли.

Ранее сообщалось, что в России проведено более 24,3 млн тестов на выявление COVID-19.