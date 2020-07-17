Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке 

На лечении в больнице в посёлке Коммунарка в Москве находятся 305 пациентов. Об этом заявил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую врач опубликовал в Facebook, за сутки поступили 22 человека, выписаны 30, трое умерли.
Ранее сообщалось, что в России проведено более 24,3 млн тестов на выявление COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с kp.ru возможность повторения карантинных мероприятий, которые были введены из-за коронавируса, выразив надежду, что город избежит «жёсткой вспышки» COVID-19.