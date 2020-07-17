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Собянин сравнил уровень смертности от COVID-19 в Москве и Нью-Йорке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 51 минуту назад
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему смертность в Москве от коронавируса в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке.
«Мы раньше, чем они, ввели меры карантина, лучше подготовили здравоохранение. За счет сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение. Поэтому смертность у нас в пять раз ниже, при том что Москва больше Нью-Йорка на 3 млн жителей», — передает РИА «Новости» слова Собянина, отметившего, что считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком.
«Нам удалось не допустить гуманитарной катастрофы, паники. Мы сохранили порядок и устойчивость власти, дали возможность продолжать работу двум третям работников», — подчеркнул столичный градоначальник.
По словам Собянина, в Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса. «И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал мэр Москвы.
Столичный градоначальник считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком. «При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», — подчеркнул столичный градоначальник.
Он добавил также, что власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы, паники, сохранили порядок и устойчивость власти несмотря на COVID.
Нью-Йорк стал центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни здесь за сутки умирали более 700 человек, более 3 тыс. попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на 16 июля, скончались 18 тыс.754 человек.
В Москве, по данным на 17 июля, всего от COVID умер 4 тыс.271 человек. При этом уже более двух месяцев в столице сохраняется отрицательный темп прироста новых случаев. По данным на пятницу, число новых заболевших на 10% меньше, чем неделю назад.
За последние сутки в России выявлено 6406 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 26% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 759 203 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 539 373 человек, из них 7681 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 186 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 123 человека.
Накануне, 16 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6428. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 22.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости , Нью-Йорк
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