Вестибюль станции «Бутырская» временно закроют

Северный вестибюль станции московского метро «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии (выходы 1-2 к Огородному проезду и ул. Руставели) будет закрыт с 5 по 28 августа 2020 года для проведения ремонта. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

«Вход и выход пассажиров будет организован через южный вестибюль (выходы 3-4 к Огородному проезду и проезду Добролюбова). Кассы южного вестибюля станции «Бутырская» будут работать с учетом увеличенного пассажиропотока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для информирования пассажиров и оказания им помощи на станции будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.