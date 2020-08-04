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Северный вестибюль станции метро «Бутырская» будет закрыт 5-28 августа из-за ремонта 

Агентство «Москва» и ещё 1 45 минут назад
Вестибюль станции «Бутырская» временно закроют
Фото: Wikipedia
Северный вестибюль станции московского метро «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии (выходы 1-2 к Огородному проезду и ул. Руставели) будет закрыт с 5 по 28 августа 2020 года для проведения ремонта. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

«Вход и выход пассажиров будет организован через южный вестибюль (выходы 3-4 к Огородному проезду и проезду Добролюбова). Кассы южного вестибюля станции «Бутырская» будут работать с учетом увеличенного пассажиропотока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для информирования пассажиров и оказания им помощи на станции будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.
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