Останкинская телебашня погаснет в знак траура по Бейруту

Подсветку на Останкинской телебашне временно выключат в знак памяти по погибшим во взрыве в Бейруте. Об этом в четверг, 6 августа, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Подсветка погаснет на 60 минут с 23 часов 6 августа. Так россияне почтут память погибшим в Бейруте, передает ТАСС.
Взрыв в порту Бейрута
Мощный взрыв прогремел во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута. В городе разрушены дома, пострадали здания в непосредственной близости к эпицентру взрыва. В Минздраве Ливана заявили, что больницы в Бейруте переполнены, раненых направляют в медучреждения в окрестностях города.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб назвал причину взрыва в порту Бейрута. По его словам, ею стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, к которым привел взрыв в порту Бейрута.
Москва направит в Бейрут пять самолетов российских экстренных служб для оказания помощи после мощного взрыва в порту ливанской столицы. Три вертолета МЧС уже прибыли на место взрыва.