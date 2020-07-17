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Власти Москвы утвердили проект планировки кварталов реновации в Царицыно 

РИА Недвижимость и ещё 2 3 часа назад
Утвержден проект планировки кварталов в Царицыно
Фото: Москомархитектура
Власти Москвы утвердили проект планировки двух кварталов реновации в районе Царицыно на юге города, говорится в материалах на сайте мэрии.
В кварталах 2А и 2Б снесут 71 дом и несколько соцобъектов общей площадью 333 тысячи квадратных метров. Взамен построят жилье, соцобъекты, торговый центр и парковки на 1,136 миллиона квадратных метров, из них 1,034 миллиона "квадратов" — жилье, отмечается в них.
Программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает переселение более 1 миллиона москвичей из старого жилья, в основном пятиэтажных "хрущевок", в новые квартиры, построенные за счет города.
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