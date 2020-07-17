Утвержден проект планировки кварталов в Царицыно

Власти Москвы утвердили проект планировки двух кварталов реновации в районе Царицыно на юге города, говорится в материалах на сайте мэрии.

В кварталах 2А и 2Б снесут 71 дом и несколько соцобъектов общей площадью 333 тысячи квадратных метров. Взамен построят жилье, соцобъекты, торговый центр и парковки на 1,136 миллиона квадратных метров, из них 1,034 миллиона "квадратов" — жилье, отмечается в них.

Программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает переселение более 1 миллиона москвичей из старого жилья, в основном пятиэтажных "хрущевок", в новые квартиры, построенные за счет города.