В Москве вечером ожидаются девятибальные пробки из-за непогоды 

Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве вечером в пятницу, осложнить обстановку могут погодные условия, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

"Вечерние 9 баллов сопровождают нас всю неделю. Сегодня многие уезжают на дачу и застрянут в пробках. Чтобы добраться домой быстрее, советуем пересесть на общественный транспорт. Если поедете на авто, то в сторону области лучше "проскочить" до 15 или уже после 20 часов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осложнить дорожную ситуацию могут погодные условия — дождь и гроза. Крупные перекрытия — не запланированы, однако могут возникнуть затруднения в связи с дорожными работами в Шереметьевском тоннеле на ТТК, на внутренней стороне 39-го км МКАД, на Киевском путепроводе ТТК, на Волоколамском шоссе — 68-й км МКАД, на Проспекте мира, на Большом Каменном мосту. Будет затруднено движение на Волгоградском проспекте, Щёлковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе от Химок, Волоколамском шоссе, Рязанском проспекте.