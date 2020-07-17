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Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за последние 126 лет 

Агентство «Москва» и ещё 9 2 часа назад
Начало лета в Москве стало самым дождливым за 126 лет
Фото: ТАСС
Первая половина лета в Москве оказалась самой дождливой с 1894 года, сообщает портал «Метеоновости».
«Первая половина лета в Москве успела выполнить сезонную норму по осадкам. В столице выпало 252,7 мм, что составляет 103% нормы. Норма по осадкам перевыполнялась в июне, и июль уже вылил месячную норму. Большее количество осадков в первой половине лета выпадало только в 1894 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что очень «мокрой» была и первая половина лета в 2017 году, тогда к середине сезона выпало 224 мм, или 91% сезонной нормы. При этом до рекорда июльских осадков Москве еще далеко. Так, в 2008 году за июль выпало 181 мм осадков.
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