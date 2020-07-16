Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин: До конца года в Москве будет около 600 электробусов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
До конца года в Москве будет около 600 электробусов
Фото: РИА Новости
В Москве продолжается обновление средств общественного транспорта: за полгода на столичные дороги вышли 362 новых автобуса, 40 трамваев и 132 электробуса, а к концу года городской парк электробусов увеличится до 600 единиц. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, такого количества электробусов нет «ни в одном европейском мегаполисе».
Градоначальник также отметил, что в июне завершилась замена всех поездов Таганско-Краснопресненской линии метро на новые, и теперь уже по трём веткам столичной подземки ходят только составы «Москва». Внедрённые в метро современные системы обработки и очистки воздуха теперь появятся и в наземном общественном транспорте, добавил он.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Национальная Служба Новостей: последние новости
Собянин не исключил повторной вспышки эпидемии коронавируса Собянин не исключил повторной вспышки эпидемии коронавируса Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ Беглов объяснил рост числа заражений коронавирусом в Петербурге Беглов объяснил рост числа заражений коронавирусом в Петербурге
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нет гарантий»: Медведев о новых волнах коронавируса
«Нет гарантий»: Медведев о новых волнах коронавируса
В Петербурге возобновят работу салонов красоты
В Петербурге возобновят работу салонов красоты
Канье Уэст начал официальный поход в президенты США
Канье Уэст начал официальный поход в президенты США
Проклятье «Хора»: звезды сериала умирают молодыми
Проклятье «Хора»: звезды сериала умирают молодыми
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение