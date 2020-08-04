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Коммунарская линия метро обеспечит скоростную связь с новой Москвой 

РИАМО и ещё 15 35 минут назад
Новая линия обеспечит скоростную связь с новой Москвой
Фото: © сайт мэра Москвы, Евгений Самарин
Запуск Коммунарской линии метро поможет обеспечить скоростные транспортные связи между новой Москвой, западными и юго-западными районами столицы, а также разгрузит южные участки Сокольнической и Калининско-Солнцевской веток метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сооружение линии метрополитена от станции «Улица Новаторов» до станции «Коммунарка» обеспечит скоростную связь с новой Москвой, а также улучшит условия транспортного обслуживания районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Теплый Стан, деревни Мамыри, поселков Газопровод и Коммунарка», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

С запуском Коммунарской линии метро будет уменьшена интенсивность движения автомобильного транспорта по улицам и дорогам на юго-западе города.
Всего в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживают свыше миллиона человек. Работают или учатся здесь еще несколько сотен тысяч человек.
Строительство Коммунарской линии метро было начато в 2018 году. Сейчас специалисты занимаются возведением участка от станции метро «Улица Новаторов» до станции «Коммунарка». Его протяженность будет составлять 16 километров. Проходка тоннелей на этом участке будет выполнена с устройством двух однопутных тоннелей диаметром 6 метров.
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Новости Москвы , Фестиваль красок , Андрей Бочкарев
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