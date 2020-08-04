Новая линия обеспечит скоростную связь с новой Москвой

Запуск Коммунарской линии метро поможет обеспечить скоростные транспортные связи между новой Москвой , западными и юго-западными районами столицы, а также разгрузит южные участки Сокольнической и Калининско-Солнцевской веток метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сооружение линии метрополитена от станции «Улица Новаторов» до станции «Коммунарка» обеспечит скоростную связь с новой Москвой, а также улучшит условия транспортного обслуживания районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Теплый Стан, деревни Мамыри, поселков Газопровод и Коммунарка», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

С запуском Коммунарской линии метро будет уменьшена интенсивность движения автомобильного транспорта по улицам и дорогам на юго-западе города.

Всего в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживают свыше миллиона человек. Работают или учатся здесь еще несколько сотен тысяч человек.

Строительство Коммунарской линии метро было начато в 2018 году. Сейчас специалисты занимаются возведением участка от станции метро «Улица Новаторов» до станции «Коммунарка». Его протяженность будет составлять 16 километров. Проходка тоннелей на этом участке будет выполнена с устройством двух однопутных тоннелей диаметром 6 метров.