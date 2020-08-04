В столице придет «комфортное похолодание»

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Синоптик пояснил, что плавное понижение температуры ожидается в выходные дни.

"В пятницу тепло — 23–28 градуса. Затем небольшое понижение, но комфортное. Температура будет около нормы и чуть выше нормы", — заявил Вильфанд.

По прогнозу специалиста, в субботу в Москве ожидается ясная погода без осадков.

В воскресенье в городе пройдут небольшие дожди. Температура воздуха при этом составит от 20 до 25 градусов тепла.