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Названы сроки прихода в столицу «комфортного похолодания» 

Москва24 и ещё 7 35 минут назад
В столице придет «комфортное похолодание»
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Стали известны сроки прихода в Москву "комфортного похолодания". Их назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Синоптик пояснил, что плавное понижение температуры ожидается в выходные дни.

"В пятницу тепло — 23–28 градуса. Затем небольшое понижение, но комфортное. Температура будет около нормы и чуть выше нормы", — заявил Вильфанд.

По прогнозу специалиста, в субботу в Москве ожидается ясная погода без осадков.
В воскресенье в городе пройдут небольшие дожди. Температура воздуха при этом составит от 20 до 25 градусов тепла.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о приходе в Москву холодного атмосферного фронта. По прогнозу специалиста, снижение температуры воздуха будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами.
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Новости Москвы , Погода , Александр Синенков , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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