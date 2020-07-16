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Столичные власти надеются избежать новой вспышки коронавирусной инфекции 

ТАСС и ещё 21 26 минут назад
Собянин оценил возможность повторного введения карантина
Фото: РИА Новости
Столичные власти надеются избежать новой "жесткой вспышки" коронавирусной инфекции в городе, а повторное введение ограничений на работу предприятий и режима самоизоляции выглядит сегодня маловероятным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда", фрагмент которого был опубликован в четверг.
"Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого (повторного введения ограничений в городе — прим. ТАСС). Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки", — сказал Собянин.
Собянин добавил, что в странах с большими территориями вирус "передвигается" постепенно, волнами, охватывая один регион за другим. По его словам, в сравнении с Москвой коронавирус распространялся по Московской области с задержкой на две-три недели, по Санкт-Петербургу — на месяц, по Дальнему Востоку — на полтора месяца.
"В Нью-Йорке такой пик заболеваемости случился в апреле-мае, а в других штатах позже, некоторые из них закрылись на серьезный карантин. Но потом в любом случае, не пройдя эпидемиологическую ситуацию, они схватывают вирус и начинают активно болеть. И это не вторая волна и не третья. Просто регионы не прошли эту ситуацию", — сказал мэр.

О ситуации в Москве

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта — режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации.
По указу мэра столицы с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 1 августа.
На 16 июля в Москве зафиксирован 231 801 случай заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 168 тыс. пациентов. Умерли 4 258 человек.
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Новости Москвы , Общество , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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