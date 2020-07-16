Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 169 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве 

ТАСС 2 часа назад
169 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве
Фото: РИА Новости
Столичные врачи вылечили еще 1 145 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 145 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 168 955", — сказала она.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила Ракова. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
ТАСС: последние новости
Число госпитализируемых с коронавирусом в Москве сократилось на 30% за две недели Число госпитализируемых с коронавирусом в Москве сократилось на 30% за две недели Столичные власти надеются избежать новой вспышки коронавирусной инфекции Столичные власти надеются избежать новой вспышки коронавирусной инфекции ВДНХ выпустил новый аудиогид об истории космоса ВДНХ выпустил новый аудиогид об истории космоса
Новости Москвы , Анастасия Ракова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отдых в Крыму: как наживаются на отдыхающих
Отдых в Крыму: как наживаются на отдыхающих
Собянин оценил возможность повторного введения карантина
Собянин оценил возможность повторного введения карантина
Землю ждет «космическая встряска»
Землю ждет «космическая встряска»
Проклова о Ефремове: «Человек болен»
Проклова о Ефремове: «Человек болен»
Видео
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение