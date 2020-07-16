169 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

Анастасия Ракова. Столичные врачи вылечили еще 1 145 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 145 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 168 955", — сказала она.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила Ракова. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.