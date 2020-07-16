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Собянин надеется, что Москва избежит «жёсткой вспышки» коронавируса 

RT на русском и ещё 1 44 минуты назад
Собянин оценил возможность «жесткой вспышки» COVID-19
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность повторения карантинных мероприятий, которые были введены из-за коронавируса, выразив надежду, что город избежит «жёсткой вспышки» COVID-19.
В эфире радио «Комсомольская правда» Собянин оценил возможность повторного ввода ограничений.
«Я считаю, что у нас всё-таки больше шансов избежать этого… Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы всё-таки избежим какой-то жёсткой вспышки», — цитирует мэра kp.ru.
Ранее Собянин отмечал, что второй волны COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается.
Он подчёркивал, что уровень коллективного иммунитета к инфекции у жителей Москвы позволяет уверенно выходить из ограничений.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Комсомольская правда
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