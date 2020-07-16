Уличные виды спорта набирают популярность в Москве 

В последние годы в российской столице становятся все более популярными различные виды уличного спорта. В прошлом году в рамках реализации программы «Мой район» в Москве открыли 20 скейт-парков, 12 памп-треков и 92 воркаут-площадки. Все они ждут горожан, чтобы они могли провести время с пользой и удовольствием.

Скейтбординг и лонгбординг

Родиной скейтбординга считается Калифорния. Согласно одной из версий, на доске с колесиками в ожидании больших волн коротали время на суше серферы. На пике популярности этот вид спорта оказался в середине 1990-х годов, и с тех пор скейтеры не покидают улицы мировых мегаполисов.

Лонгбординг — практически брат-близнец скейтбординга. Отличие лишь в параметрах доски (длина деки, диаметр колес).

В 2019 году в рамках программы «Мой район» в столице были открыты 20 скейт-парков и 12 памп-треков. Так, отточить мастерство и освоить парочку трюков на доске можно в Детском Черкизовском парке. Там появился большой экстремальный комплекс общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров.

Кроме того, новые площадки открыли у Нижнего Каменского пруда в 17-м микрорайоне Зеленограда, в Котловке (на придомовой территории по улице Ремизова, дом 14) и Северном Бутове (улица Старокачаловская, дом 22).

Панна-футбол

Панна-футбол — новый вид уличного футбола. Игроков здесь всего двое, они сражаются один на один. Цель — забить мяч между ног соперника. Длительность игры — около трех минут. Ограничений нет. Играть в такой футбол могут даже малыши.

Родиной игры считается Голландия. В России впервые о ней узнали в 2007 году.

Летом 2019 года две площадки для игры в панна-футбол открылись в парке «Бабушкинский». Также освоить азы необычного футбола можно в Воронцовском парке и парке «Пальмира», у пруда на Джамгаровской улице и на Химкинском бульваре в Северном Тушине.

Текбол

Текбол придумали футболист и программист в Венгрии в 2014 году. Для этой игры потребуется стол и мяч. Мяч нужен обычный, а стол — выгнутый, с ударопрочной сеткой в центре. Конструкция предполагает, что мяч будет легко

отскакивать от любой точки на столе. Два игрока перекидывают мяч друг другу, стремясь сделать так, чтобы соперник не смог отбить подачу. Как и в футболе, в текболе можно касаться мяча любой частью тела, кроме рук.

Распространение текбола только набирает обороты. В Москве стол для этого вида спорта чаще всего можно было увидеть на улицах во время массовых мероприятий. Среди них чемпионат мира по футболу 2018 года, фестиваль «Мир футбола — 2019» в парке «Красная Пресня».

В этом году специальные столы для текбола появляются на спортплощадках города. Например, попробовать себя в этой игре можно в благоустроенном сквере Победы на пересечении улиц Мусы Джалиля и Шипиловской.

Воркаут

Воркаут — это уличные тренировки, основанные на работе с собственным весом. Базовые упражнения выполняются на турниках, перекладинах, упорах. Заниматься этим видом спорта могут все, независимо от уровня физической подготовки и возраста.

В последние годы площадки с тренажерами для воркаута стали появляться в районных скверах и дворах. В 2019 году в Москве по программе «Мой район» были обустроены 92 воркаут-площадки.

Бейсбол

Невероятно популярный в США и на Кубе бейсбол для россиян пока в диковинку. Друг против друга играют команды по 9–10 человек в каждой. Поочередно обе команды нападают и защищаются. Цель нападения — пробежать на поле все базы и вернуться «домой», а защиты — отправить в аут трех игроков соперника. Очки, полученные командами за время игры, суммируются — так определяется победитель.