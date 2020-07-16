132 человека задержали на несанкционированной акции в Москве

МВД по Москве сообщили, что на несанкционированной акции в центре столицы были задержаны 132 человека. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что «граждане обратилась в правительство города Москвы с заявкой на проведение массового мероприятия, где на основании указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-ум (с изменениями и дополнениями) им было отказано».

В МВД заявили, что, «несмотря на это, группа активистов организовала несанкционированное мероприятие, в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома №8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении».

В ведомстве сообщили, что «сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено».

«В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека», — рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что «в отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом».