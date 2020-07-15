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Движение на юго-западе Москвы будет ограничено с 18 до 20 июля 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
Движение на юго-западе ограничат в выходные
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта по ряду улиц на юго-западе Москвы будет частично ограничено с 18 по 20 июля. Меры введены в связи с изменением режима работы некоторых станций метро Сокольнической линии, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
Пассажирам с 18 по 19 июля будут недоступны четыре станции метро — "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка". Для них будет организован компенсационный маршрут КМ. Для его беспрепятственного передвижения в районе закрытых станций ЦОДД сделает обособленные выделенные полосы, протяженностью 7,8 километра:
на подъездной дороге к ОРП "Саларьево" участке автодороги "Солнцево — Бутово — Видное" между Киевским и Калужским шоссе; в районе станции метро "Коммунарка" дублере Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта "Метро Ольховая".
"С 18 по 19 июля 2020 года станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро будут закрыты для пассажиров. Перевозить пассажиров будет компенсационный маршрут КМ. Для его приоритетного проезда на юго-западе столицы с 5:30 18 июля до 5:00 20 июля 2020 года будет ограничено движение", — сообщают в пресс-службе.
Будет ограничено движение на одной из полос на дублере автодороги Солнцево — Бутово — Видное (перед проектируемым проездом № 907), одна из полос на проектируемом проезде № 5 (перед улицей Саларьевской), одна из полос подъездной дороги к ОРП "Саларьево".
Кроме этого, станет недоступна парковка на участке улицы Саларьевской — от Проектируемого проезда № 905 до автодороги "Солнцево — Бутово — Видное".
"Обращаем внимание водителей, что второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от улицы Родниковая будет закрыт", — сказано в сообщении.
В пресс-службе заявили, что вся информация об ограничениях движения передана в навигационные системы, а также размещена на дорожных табло. При этом ЦОДД во время всего периода ограничений будет следить за дорожной обстановкой и в случае необходимости принимать соответствующие меры.
"Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом и не оставлять автомобили под запрещающими знаками", — рассказали в ЦОДД.
На востоке Москвы перекрыли несколько улиц из-за строительства Большой кольцевой линии метро. Движение ограничено до декабря 2020 года.
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