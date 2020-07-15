Мэр отметил рост популярности колледжей Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил рост популярности столичных колледжей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В Москве идет прием в колледжи. Они становятся популярнее с каждым годом. Уже в 15-16 лет ребята могут сосредоточиться на получении профессии, причем востребованной на рынке труда», — написал мэр.

Он уточнил, что самый высокий конкурс проходит на программирование и графический дизайн — больше 10 человек на место. «Все чаще абитуриенты интересуются промышленными специальностями: оператор станков с программным управлением, производство и обслуживание авиатехники, автоматизация производств», — уточнил Собянин.

Мэр также отметил качество среднего профобразования в столице. «На прошлогоднем чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills москвичи завоевали шесть из 14 национальных медалей высшей пробы. А на российском чемпионате команда Москвы взяла самое большое количество золотых медалей», — написал Собянин.