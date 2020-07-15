В Музее кино на ВДНХ откроется выставка диафильмов

Выставку диафильмов 16 июля откроют в Музее кино на ВДНХ. На экспозиции посетители смогут познакомиться с эскизами к фильмам "Кто победил?" и "Ходжа Насреддин меняет осла на озеро", сообщила в среду пресс-служба ВДНХ.

"16 июля 2020 года Музей кино вновь откроет свои двери для посетителей и представит проект "Музей кино — это диафильмы". В рамках первой экспозиции посетители смогут познакомиться с эскизами к фильмам "Кто победил?" и "Ходжа Насреддин меняет осла на озеро". Проект рассчитан на год, экспозиция будет меняться каждые три месяца", — говорится в сообщении.

Проект "Музей кино — это диафильмы" в течение года будет представлять избранные диафильмы из коллекции фонда Музея кино, в котором хранятся оригинальные эскизы к более чем 400 произведениям.