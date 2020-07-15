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Выставка диафильмов откроется в Музее кино на ВДНХ 

ТАСС 2 часа назад
В Музее кино на ВДНХ откроется выставка диафильмов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выставку диафильмов 16 июля откроют в Музее кино на ВДНХ. На экспозиции посетители смогут познакомиться с эскизами к фильмам "Кто победил?" и "Ходжа Насреддин меняет осла на озеро", сообщила в среду пресс-служба ВДНХ.
"16 июля 2020 года Музей кино вновь откроет свои двери для посетителей и представит проект "Музей кино — это диафильмы". В рамках первой экспозиции посетители смогут познакомиться с эскизами к фильмам "Кто победил?" и "Ходжа Насреддин меняет осла на озеро". Проект рассчитан на год, экспозиция будет меняться каждые три месяца", — говорится в сообщении.
Проект "Музей кино — это диафильмы" в течение года будет представлять избранные диафильмы из коллекции фонда Музея кино, в котором хранятся оригинальные эскизы к более чем 400 произведениям.
Музей кино располагается в павильоне № 36 "Переработка продукции сельского хозяйства". Здание было построено в 1952-1954 годах по проекту архитекторов Петра Ревякина и Юрия Шевердяева для экспозиции "Водное хозяйство". В 2016-2017 годах в павильоне проходили работы по капитальному ремонту в рамках возрождения ВДНХ. Музей кино был открыт для посетителей в 2017 году. В павильоне разместились фондохранилища, шесть выставочных зон, научно-образовательный центр и три кинозала.
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