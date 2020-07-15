Ракова: Все желающие в Москве смогут бесплатно сдать ПЦР-анализ на коронавирус с 16 июля 

Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию могут это сделать свободно и бесплатно, все необходимые мощности для этого у нас имеются. Для этого мы открываем точки сдачи анализов в 207 поликлиниках. Впервые открываем возможность сдать анализ на коронавирус и у детей: в 45 городских поликлиниках будут специально открыты процедурные кабинеты», — сказала Ракова.

Она отметила, что запись будет осуществляться онлайн, а результаты тестирования можно будет увидеть в течение трех дней в электронной медкарте.

«Записаться можно будет исключительно в электронном виде, расписание мы формируем на две недели, свободные слоты всегда имеются, и люди могут ими воспользоваться. Результаты исследования в течение трех дней будут поступать в электронную карту», — пояснила Ракова.

Заммэра добавила, что в 1,5 раза было увеличено количество свободных слотов для записи на ИФА-тестирование.

«Кроме ПЦР-исследований мы еще проводим ИФА-исследования. Сегодня мы имеем возможность увеличивать объемы бесплатного ежедневного тестирования в 1,5 раза, и в результате около 7,5 тыс. москвичей ежедневно могут проходить это исследование в более удобное для них время и дни», — сказала Ракова.