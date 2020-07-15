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Маски на станциях московского метро и МЦД подешевели 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Маски на станциях метро и МЦД подешевели
Фото: РИА Новости
Защитные маски в Московском метрополитене и на МЦК подешевели. Они теперь стоят 15 рублей за штуку вместо 20-ти.
Приобрести средства индивидуальной защиты можно на любой станции метро. В общей сложности организовано более тысячи точек продаж, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Помимо этого, на станциях МЦД, в пригородных кассах электропоездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) открыто ещё более 560 точек.
При этом теперь маски там стоят дешевле, чем в большинстве аптек Москвы.
Сейчас в городе отменено большинство ограничений, введённых ранее в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако в общественном транспорте по-прежнему предписано использовать индивидуальные средства защиты и по возможности соблюдать социальную дистанцию.
Вместе с тем, в транспорте и магазинах всё чаще можно увидеть людей без масок и перчаток. Как писал NEWS.ru, психологи объясняют это тем, что россияне устали постоянно находиться в страхе перед коронавирусом.
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