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Работы по благоустройству прудов возобновились в Москве 

Москва24 и ещё 10 2 часа назад
Возобновились работы по благоустройству прудов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работы по благоустройству московских прудов, которые были приостановлены из-за борьбы с распространением коронавирусной инфекции, возобновились. Сейчас рабочие приводят в порядок Удальцовские пруды в районе Проспект Вернадского, а также пруд Федосьино в Ново-Переделкине, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказали в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, подготовительные работы были проведены в марте, вся живность, населяющая водоемы, перемещены в соседние пруды.
"Очистили дно от иловых отложений, идет подготовка к устройству водоупорного слоя водоемов, а также для ремонта берегоукрепления. После завершения всего комплекса строительно-монтажных работ пруды наполнят водой до необходимого уровня", — уточнили в пресс-службе.
На Малом Коньковском пруду в ЮЗАО специалисты отметили падение уровня воды из-за слишком глубоко залегающих грунтовых вод и отсутствия естественной подпитки. Работы по благоустройству там начались в июне.
"Чтобы в дальнейшем избежать падения уровня воды, специалисты очистят дно от иловых отложений и уложат водоупорный слой. Береговую полосу приведут в порядок, отремонтируют контурную дорожку вокруг водоема, а также высадят цветы", — отметили в пресс-службе департамента ЖКХ.
Накануне в Преображенском завершились работы по благоустройству новой зоны отдыха. Общая площадь благоустройства составила около семи тысяч квадратных метров.
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