Пятеро сурков попытались сбежать из зоопарка

В Московском зоопарке остановили попытавшихся сбежать на волю пятерых детенышей сурков. Об этом в среду, 15 июля, рассказали в пресс-службе столичного зоопарка.

Фото: Официальный сайт Московского зоопарка Официальный сайт Московского зоопарка

Отмечается, что зверьки родились в апреле в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном в Волоколамском районе Подмосковья, к июлю они окрепли и смогли вырыть землю под ограждением вольера. Через этот подкоп сурки могли легко сбежать, но сотрудники вовремя их остановили.

«Сейчас сурчата чувствуют себя прекрасно и в отличие от неторопливых родителей бегают по всему вольеру, исследуя его подземные лабиринты», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, за детенышами наблюдает их мать. «Если ей кажется, что малышам грозит опасность, она предупреждает их свистом, и детеныши прячутся в норы», — уточнили сотрудники.

Сурок — это небольшое животное, которое обитает как в Северной Америке, так и в Азии. Питается исключительно растительной пищей — овощами и травой, иногда орехами. Летом зверьки активны: они строят самостоятельно норы, заготавливают пропитание, выхаживают потомство, а зимой — в спячке.