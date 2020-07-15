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Пятеро сурков попытались сбежать из московского зоопарка

Мослентаиещё 4
2 часа назад
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В Московском зоопарке остановили попытавшихся сбежать на волю пятерых детенышей сурков. Об этом в среду, 15 июля, рассказали в пресс-службе столичного зоопарка.
Пятеро сурков попытались сбежать из зоопарка
Фото: Официальный сайт Московского зоопаркаОфициальный сайт Московского зоопарка
Отмечается, что зверьки родились в апреле в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном в Волоколамском районе Подмосковья, к июлю они окрепли и смогли вырыть землю под ограждением вольера. Через этот подкоп сурки могли легко сбежать, но сотрудники вовремя их остановили.
«Сейчас сурчата чувствуют себя прекрасно и в отличие от неторопливых родителей бегают по всему вольеру, исследуя его подземные лабиринты», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, за детенышами наблюдает их мать. «Если ей кажется, что малышам грозит опасность, она предупреждает их свистом, и детеныши прячутся в норы», — уточнили сотрудники.
Сурок — это небольшое животное, которое обитает как в Северной Америке, так и в Азии. Питается исключительно растительной пищей — овощами и травой, иногда орехами. Летом зверьки активны: они строят самостоятельно норы, заготавливают пропитание, выхаживают потомство, а зимой — в спячке.
13 июля сообщалось, что в филиале Московского зоопарка также родился жеребенок лошади Пржевальского. Отмечается, что это краснокнижное животное, а также первый детеныш, появившийся на свет в Центре воспроизводства.
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