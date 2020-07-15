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Московские ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы 

Газета.Ru и ещё 12 2 часа назад
ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы
Фото: РИА Новости
Заммэра Москвы Анастасия Ракова уведомила, что столичные отделы ЗАГС снова стали работать по обычному графику. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.
"В период особого режима работы московские отделы ЗАГС принимали посетителей по предварительной записи, а регистрация брака проходила в неторжественной обстановке — только в присутствии молодоженов", — цитирует Ракову сайт мэра Москвы.
Она отметила, что теперь услуга гражданам может быть предоставлена при личном обращении в отделы ЗАГС без предварительной записи.
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