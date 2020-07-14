Павильон «Атом» возведут на ВДНХ в течение года 

Новый выставочный павильон "Атом" планируется открыть на ВДНХ в 2021 году, сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"ВДНХ продолжает жить и развиваться, сегодня работают здесь уже 13 музейно-выставочных комплексов, начиная от "Океанариума", заканчивая "Пчеловодством", "Космосом", теперь переходим к "Росатому".

Из идеи уже создается уникальный объект, основные бетонные работы закончены, переходим на новые стадии. Думаю, что в течение года этот объект будет закончен, я надеюсь очень. Думаю, будет один из самых популярных и притягательных павильонов на ВДНХ", — сказал Собянин в ходе осмотра строительной площадки для павильона.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, павильон Государственной корпорации "Росатом" ["Атом"] строится на месте бывшего павильона №19 — типового здания из алюминия и стекла, находившегося в плохом техническом состоянии. Для создания музея атомной энергии правительство Москвы совместно с ГК "Росатом" в 2016 году провело международный конкурс, в котором победила архитектурная концепция российского архитектурного бюро UNKproject. Новый павильон "Росатома" — здание в семь этажей, из которых три — подземные. Общая площадь составит 25,1 тыс. кв. м, в т.ч. 1,2 тыс. кв. м — эксплуатируемая кровля.

"Концепция будущего музея заключается в том, чтобы показать историю и современные достижения отечественной атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в экономическое развитие страны. Посетители смогут ближе познакомиться с атомным проектом СССР, посмотреть инсталляции "токамак", "ядерный реактор" и другие интересные экспонаты. Строительство павильона началось в 2018 году", — сообщили в пресс-службе, там также добавили, что музей — это часть экспозиции, в его концепции — прошлое, настоящее и будущее.

О проекте

"Мы давно уже договаривались с корпорацией создать здесь "Росатом", который присутствовал исторически всегда на ВДНХ, начиная 1956 года, потом силами судьбы он был вытеснен отсюда, абсолютно несправедливо. Если говорить о достижениях народного хозяйства, "Росатом" — наше все, одно из главных достижений нашей страны за последние десятилетия. Сегодня "Росатом" — ведущая корпорация мира в этой отрасли, думаю, что самая лучшая. Создание здесь такого объекта, павильона "Атом", который сам по себе тоже уникален, будет новой жемчужиной ВДНХ, которая привлечет внимание и горожан, и туристов со всего мира. Благодарен бывшему и нынешнему руководству "Росатома", которое продолжает эту идею,

рад, что проект материализуется в полной мере сегодня", — сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра, современный выставочный комплекс возводится в формате science center и предназначен как для широкой аудитории, так и для профессионалов, занимающихся вопросами использования атомной энергии. Пространство комплекса разделено на три части по вертикали: подземная — для экспозиции фундаментальных знаний; первый наземный этаж — современность [сменяемая экспозиция, образовательные тематические выставки]; верхние этажи — зона свободного общения.

Наземное пространство разделено на открытую часть — главным образом, для сменной экспозиции — и закрытую, где разместятся лекторий, творческие лаборатории, читальный сад, офисы, кафе. Павильон будет иметь эксплуатируемую зеленую кровлю. Там расположится ресторан с витражным остеклением, благодаря которому посетителям откроется прекрасный вид на близлежащие павильоны ВДНХ.

"Наша задача проста: мы хотим сделать лучший павильон на ВДНХ, в Москве, в мире. Это одновременно и музей знаний, в который хочется прийти еще раз, это и пространство для общения между собой, с учеными и ведущими инженерами, это еще и цифровой двойник: мы сейчас все свои активности замыкаем в цифровом пространстве, все, что здесь [в интернете] понравится, потом можно в это пространство вернуться и посмотреть, потрогать руками. Притянутое по всей отрасли — от Калининграда до Владивостока — цифровое пространство создаем, и этот павильон, без сомнения, будет там одним из лидеров", — обратился к мэру гендиректор Государственной корпорации по атомной энергетике "Росатом" Алексей Лихачев.

Он добавил, что для строительства павильона найдены все необходимые технические решения, которые уже подтверждены экспертами. Определены сроки реализации всех этапов строительства павильона, но, по его словам, принимаются дополнительные меры по их сокращению без ущерба для самого проекта.

"В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу металлоконструкций, армированию и бетонированию лестничных маршей подземной части, плит перекрытия и вертикальных конструкций этажей. Расчетное среднее количество посетителей павильона "Атом" — 3 тыс. человек в день. Максимальная вместимость — 4,5 тыс. человек единовременно. Планируемый ввод в эксплуатацию — август 2021 года", — сказали в пресс-службе.