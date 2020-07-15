Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов 

Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

По данным на 19:33 мск, движение полностью затруднено на Садовом кольце, улицах Яузская и Тверская, а также на Рождественском, Сретенском и Чистопрудном бульварах. Кроме того, загружены и участки Третьего транспортного кольца.

Движение также затруднено на улицах Новый Арбат, Большая Полянка и Кожевническая, а также на Космодамианской, Кремлевской, Московрецкой и Котельнической набережных. Пробки наблюдаются на юго-западе, юго-востоке и северо-западе МКАД.

Ранее в Москве было объявлено экстренное предупреждение, которое действует до 21:00 мск: дожди и порывы ветра до 17 м/с. Водителей в столице просят быть осторожными на дороге, не парковаться и не укрываться под деревьями и рекламными щитами.