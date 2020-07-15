Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Фото: РИА Новости
Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
По данным на 19:33 мск, движение полностью затруднено на Садовом кольце, улицах Яузская и Тверская, а также на Рождественском, Сретенском и Чистопрудном бульварах. Кроме того, загружены и участки Третьего транспортного кольца.
Движение также затруднено на улицах Новый Арбат, Большая Полянка и Кожевническая, а также на Космодамианской, Кремлевской, Московрецкой и Котельнической набережных. Пробки наблюдаются на юго-западе, юго-востоке и северо-западе МКАД.
Ранее в Москве было объявлено экстренное предупреждение, которое действует до 21:00 мск: дожди и порывы ветра до 17 м/с. Водителей в столице просят быть осторожными на дороге, не парковаться и не укрываться под деревьями и рекламными щитами.
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
ТАСС: последние новости
В Гидрометцентре рассказали о причинах дождливого лета в Москве В Гидрометцентре рассказали о причинах дождливого лета в Москве Более 10 молний ударило в Останкинскую телебашню 14 июля Более 10 молний ударило в Останкинскую телебашню 14 июля Движение на юго-западе Москвы ограничат до 20 июля из-за изменения режима работы метро Движение на юго-западе Москвы ограничат до 20 июля из-за изменения режима работы метро
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия изменила правила въезда для россиян
Белоруссия изменила правила въезда для россиян
Ивлеева показала квартиру мамы и взбесила Сеть
Ивлеева показала квартиру мамы и взбесила Сеть
Львов заберёте? Пранкеры разыграли президента Польши
Львов заберёте? Пранкеры разыграли президента Польши
Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом
Молодая жена Алибасова показала паспорт со штампом
Видео
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
01:26
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
Происшествия
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
00:58
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Политика
Россиянка покурила в самолете и попала на видео
09:36
Россиянка покурила в самолете и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение