Участок красной ветки метро будет работать по-новому

Станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии московского метро с 14 июля по 19 августа будут работать по особому графику. В выходные и некоторые понедельники их закроют полностью, в остальные дни они будут открыты до 23:00, сообщили во вторник в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 14 июля по 19 августа станции метро "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии переходят на особый график работы. В выходные дни и некоторые понедельники они будут полностью закрыты, а в другие дни указанные станции будут работать до 23:00. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие работы могут проводиться, только когда на линии прекращено пассажирское движение и снято напряжение с контактного рельса. Специалистам предстоит провести работы по устройству более 15 км бесстыкового пути на участке между станциями "Саларьево" и "Коммунарка". Изменение графика позволит ускорить процесс.

Кроме выходных дней, закрытие ожидается по понедельникам 27 июля, 3 и 10 августа, а также с 23:00 пятницы 14 августа до утра четверга 20 августа. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут курсировать вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного транспорта.