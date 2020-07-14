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Участок метро Москвы от «Саларьево» до «Коммунарки» будет работать по сокращенному графику 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Участок красной ветки метро будет работать по-новому
Фото: РИА Новости
Станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии московского метро с 14 июля по 19 августа будут работать по особому графику. В выходные и некоторые понедельники их закроют полностью, в остальные дни они будут открыты до 23:00, сообщили во вторник в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"С 14 июля по 19 августа станции метро "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии переходят на особый график работы. В выходные дни и некоторые понедельники они будут полностью закрыты, а в другие дни указанные станции будут работать до 23:00. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие работы могут проводиться, только когда на линии прекращено пассажирское движение и снято напряжение с контактного рельса. Специалистам предстоит провести работы по устройству более 15 км бесстыкового пути на участке между станциями "Саларьево" и "Коммунарка". Изменение графика позволит ускорить процесс.
Кроме выходных дней, закрытие ожидается по понедельникам 27 июля, 3 и 10 августа, а также с 23:00 пятницы 14 августа до утра четверга 20 августа. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут курсировать вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного транспорта.
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