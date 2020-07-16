В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 13,5 миллиона человек. В России число заболевших превысило 752,7 тысячи человек.

«То, что происходит в мире, это абсолютно закономерно», — заявил сегодня Собянин.

Он выразил уверенность, что происходящее — не новая волна пандемии коронавирусной инфекции, а объяснил это тем, что страны — не города, по ним вирусы передвигаются постепенно, волнами. При этом мэр признал, что в Москве есть риск ухудшения ситуации с распространением COVID-19 и, как следствие, риск возобновления карантина.

«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», — добавил он.