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Собянин заговорил о жесткой вспышке коронавируса 

Артём Кульша и ещё 24 30 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что жесткой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 не будет. Об этом он сам сообщил «Комсомольской правде».
Мир накрывает новая волна коронавируса
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 13,5 миллиона человек. В России число заболевших превысило 752,7 тысячи человек.
«То, что происходит в мире, это абсолютно закономерно», — заявил сегодня Собянин.
Он выразил уверенность, что происходящее — не новая волна пандемии коронавирусной инфекции, а объяснил это тем, что страны — не города, по ним вирусы передвигаются постепенно, волнами. При этом мэр признал, что в Москве есть риск ухудшения ситуации с распространением COVID-19 и, как следствие, риск возобновления карантина.
«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», — добавил он.
На прошлой неделе представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России могут быть вновь введены ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, если число случаев заболевания ею начнет увеличиваться.
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Новости Москвы , Видео , реновация Москвы , Строительство , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Сергей Собянин , Мелита Вуйнович , ВОЗ , Комсомольская правда
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