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Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса 

Газета.Ru и ещё 12 50 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
"Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки", — рассказал градоначальник в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, рост числа случаев коронавируса в России и в мире — это закономерный процесс.
Собянин объяснил, что в городе вирус проходит "свой путь — со своим пиком, падением и так далее", а в стране в большой территорией вирус продвигается постепенно, охватывая один регион за другим.
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Новости Москвы , Видео , реновация Москвы , Строительство , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Сергей Собянин , Комсомольская правда
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