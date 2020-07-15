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Новый проект «Привет, Москва!» заработал для представителей туриндустрии 

ТАСС и ещё 11 2 часа назад
Заработал туристический проект «Привет, Москва!»
Фото: РИА Новости
Столичный комитет по туризму разработал новый проект для турбизнеса "Привет, Москва!". На онлайн-карте представители туристической отрасли смогут найти достопримечательности с описаниями, а также составить уникальные маршруты, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.
"На портале "Привет, Москва!" собраны достопримечательности и интересные локации всех 12 округов Москвы — исторические объекты, культурные, досуговые, гастрономические пространства. Проект поможет туркомпаниям подготовить новые уникальные маршруты и раскрыть весь потенциал нашего города, не ограничиваясь центральными районами. Пользователи могут выбрать нужный округ, а затем детально изучить его", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Например, на карте есть информация о музеях, театрах, канатной дороге на Воробьевых горах, смотровой площадке "Москва-Сити", парке развлечений "Остров мечты" и других объектах. С помощью проекта туроператоры и турагенты смогут создать необычные и востребованные маршруты для путешественников. В проекте можно узнать, сколько стоит речная прогулка, какие культурные площадки Москвы можно посетить бесплатно, как работают музеи.
"В маршрут по центру города можно включить креативные пространства, арт-кластеры, популярные фуд-моллы и городские рынки. Карта предложит несколько удачных вариантов для красивых фотографий: парк "Зарядье", ландшафтный заказник "Тропаревский" или парк "Тюфелева роща" на юге столицы. Есть здесь и идеи для семейного отдыха: центр океанографии и морской биологии "Москвариум" или усадьба Деда Мороза", — добавила заммэра.
К проекту могут присоединиться представители отрасли из Москвы и других регионов России. Они могут исследовать достопримечательности на карте, а также предложить новый маршрут.
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Комментарии
Новости Москвы , Наталья Сергунина , Правительство Москвы
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