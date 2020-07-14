Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео 

Москве мужчина спустился по стене многоэтажного жилого дома. Опасное «приключение» в Тушине сняли на камеру очевидцы. Ролик опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах альпинист спускается по фасаду здания вниз с шестого этажа между балконами без страховки. При этом мужчина опирается на балконные конструкции. Трюк удался — покоритель многоэтажки ловко спустился вниз. Но там «человека-паука» уже встречали сотрудники полиции. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям. Позже стало известно, что мужчина находился в гостях у своего знакомого и решил таким образом покинуть жилище.