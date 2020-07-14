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Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
В Москве мужчина спустился по стене многоэтажного жилого дома. Опасное «приключение» в Тушине сняли на камеру очевидцы. Ролик опубликовал Telegram-канал «Московские новости».
На кадрах альпинист спускается по фасаду здания вниз с шестого этажа между балконами без страховки. При этом мужчина опирается на балконные конструкции. Трюк удался — покоритель многоэтажки ловко спустился вниз. Но там «человека-паука» уже встречали сотрудники полиции. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям. Позже стало известно, что мужчина находился в гостях у своего знакомого и решил таким образом покинуть жилище.
Новости Москвы , Видео , Происшествия
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