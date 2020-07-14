Открылась станция МЦД-2 «Курьяново»

Станция построена по просьбе местных жителей. Работы продолжались в течение двух лет по специальной технологии, позволяющей не останавливать движение поездов.

Курьяново находится между станциями Москворечье и Перерва. Для пассажиров была сделана островная платформа с навесом, пешеходный тоннель и надземный переход. Станция даст возможность жителям районов Марьино и Печатники втрое сэкономить время в пути. Отличительная особенность новой станции МЦД-2 "Курьяново" — дополнительно построенный наземный переход.

В перспективе в рамках программы «Мой район» будет реорганизована также промзона Курьяново, которая находится на ул. Шоссейной. Там хотят возвести жилой квартал, школу, детсады, а также благоустроить набережную. Часть новых домов будет предназначаться для переезда жителей Печатников по программе реновации.