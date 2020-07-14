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В Москве введена в эксплуатацию станция МЦД-2 «Курьяново» 

runews24.ru и ещё 3 3 часа назад
Открылась станция МЦД-2 «Курьяново»
Фото: РИА Новости
Станция построена по просьбе местных жителей. Работы продолжались в течение двух лет по специальной технологии, позволяющей не останавливать движение поездов.
Курьяново находится между станциями Москворечье и Перерва. Для пассажиров была сделана островная платформа с навесом, пешеходный тоннель и надземный переход. Станция даст возможность жителям районов Марьино и Печатники втрое сэкономить время в пути. Отличительная особенность новой станции МЦД-2 "Курьяново" — дополнительно построенный наземный переход.
В перспективе в рамках программы «Мой район» будет реорганизована также промзона Курьяново, которая находится на ул. Шоссейной. Там хотят возвести жилой квартал, школу, детсады, а также благоустроить набережную. Часть новых домов будет предназначаться для переезда жителей Печатников по программе реновации.
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