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В Мосгордуме назвали плюсы дистанционной работы для Москвы 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
В Мосгордуме назвали плюсы удаленной работы
Фото: РИА Новости
Удаленная работа в Москве позволит снизить маятниковую миграцию горожан и сократит трафик на дорогах, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он отметил, что внесение поправок в трудовое законодательство обусловлено в первую очередь эпидемией коронавируса, но также данная ситуация выявила уже ранее существовавшие вопросы работников и работодателей по оформлению соответствующих правовых отношений в рамках удаленной работы. По его словам, для такого огромного мегаполиса, как Москва, эти вопросы особенно актуальны.
"В чем плюсы дистанционной работы для Москвы? Она сокращает трафик на дорогах. А это в свою очередь ведет к снижению числа ДТП, улучшению экологической обстановки, решению множества логистических проблем, повышению мобильности остальной части населения и многим другим позитивным моментам. Дистанционная работа даст новый импульс децентрализации Москвы, позволит снизить маятниковую миграцию горожан и повысить привлекательность районов", — сказал Шапошников в ходе круглого стола о законодательном регулировании дистанционной работы в РФ.
Он также отметил, что для многих работодателей такой формат работы является экономически оправданным решением.
"В частности, это экономия на аренде площадей, обслуживании зданий, транспортных расходах. Для сотрудников очевидным плюсом является гибкий график работы, возможность экономии транспортных расходов, времени.
При этом действующее трудовое законодательство не содержит специальных норм, регулирующих временное или частичное выполнение работником своей работы вне стационарного рабочего места. Необходимы изменения, которые позволят обеспечить четкость и однозначность законодательных предписаний и, следовательно, реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей работников и работодателей. Законопроект "О законодательном регулировании дистанционной (удаленной) работы в РФ" решает перечисленные задачи", — сказал Шапошников.
В начале июня Московская городская дума внесла в Госдуму законопроект о возможности полного или частичного перехода на дистанционную работу. Позднее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что предложения МГД учтут в виде поправок ко II чтению проекта ЕР.
Фракция ЕР в Госдуме ранее подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
Также документ регулирует время работы и отдыха сотрудника на дистанционной работе, вопросы, связанные с сохранением заработной платы, обеспечением рабочего места сотрудника и ведением электронного документооборота.
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Новости Москвы , Андрей Турчак , Алексей Шапошников , Мосгордума , Единая Россия , Госдума
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