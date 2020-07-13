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Погода в Москве: Росгидромет выпустил экстренное сообщение о погоде в столице 

Rambler News Service и ещё 7 3 часа назад
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Фото: РИА Новости
Росгидромет выпустил экстренное сообщение об ухудшении погодных условий в столичном регионе утром во вторник, 14 июля.
«С 9 часов 14 июля с сохранением до конца суток в Москве и Московской области ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, усиление северного ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что причиной ухудшения погоды в столичном регионе станет южный циклон. Он приведет к снижению температуры до 20-градусной отметки, а также обильным осадкам — дождю и грозе с усилением ветра.
По прогнозам метеорологов, такая погода сохранится в Москве вплоть до пятницы, 17 июля. В последний рабочий день недели дожди почти полностью прекратятся, однако температура не поднимется выше 22 градусов тепла.
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Новости Москвы , Погода , Пожары , Росгидромет
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