Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Росгидромет выпустил экстренное сообщение об ухудшении погодных условий в столичном регионе утром во вторник, 14 июля.

«С 9 часов 14 июля с сохранением до конца суток в Москве и Московской области ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, усиление северного ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что причиной ухудшения погоды в столичном регионе станет южный циклон. Он приведет к снижению температуры до 20-градусной отметки, а также обильным осадкам — дождю и грозе с усилением ветра.

По прогнозам метеорологов, такая погода сохранится в Москве вплоть до пятницы, 17 июля. В последний рабочий день недели дожди почти полностью прекратятся, однако температура не поднимется выше 22 градусов тепла.